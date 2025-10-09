Rescatan a trailero que cayó en el río Pilón en Jiménez

El conductor de un tráiler se salvó de ser arrastrado por la corriente del río Pilón, luego de que la unidad pesada que conducía cayó al afluente ubicado en el municipio de Jiménez, Tamaulipas.

Personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero Comisionado a la Estación Segura Vicente Norte acudió a brindar auxilio al trailero, quien tuvo un percance cuando circulaba sobre el kilómetro 53 de la Carretera Federal 101 en el sentido de norte a sur.

El hombre cayó hacia el cuerpo de agua con todo y tráiler. Afortunadamente, solo tuvo lesiones menores; fue atendido por elementos de la Guardia Estatal quienes le dieron primeros auxilios.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas exhorta a extremar precauciones al conducir principalmente en zonas que registran lluvias.