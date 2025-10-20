Mujer queda lesionada en volcadura en carretera Victoria-Soto la Marina

Una mujer resultó lesionada en una volcadura ocurrida en la carretera Victoria-Soto la Marina durante la tarde de este lunes.

De acuerdo con el reporte, personal de la Guardia Estatal atendió el accidente automovilístico registrado en el kilómetro 23 de la Carretera Federal 70, tramo Victoria-Soto la Marina.

Una conductora, quien viajaba en una camioneta Ford Escape de Ciudad Victoria a Soto la Marina, tuvo una volcadura.