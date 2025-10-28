Se integran nuevos custodios penitenciarios en Tamaulipas

Un total de 19 nuevos custodios penitenciarios se integran a labores en los penales del estado, tras doce semanas de formación en la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT).

Son 10 mujeres y nueve hombres quienes egresaron del Curso de Formación Inicial para Policía Penitenciario, el cual consta de 610 horas de capacitación para las y los nuevos integrantes de los Cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad.

Su graduación celebrada en el Auditorio de la USJT contó con la presencia del secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, quien reiteró el compromiso de la dependencia a su cargo de transformar el sistema de seguridad y justicia con la firmeza de los valores, la aplicación de las mejores prácticas y el respeto a los derechos humanos, para proteger y servir a la ciudadanía.

Por su parte, el rector de la USJT, Jorge Lumbreras Castro, enfatizó que la política humanista del gobernador, Américo Villarreal Anaya, prioriza la protección de la seguridad y derechos humanos de las personas privadas de la libertad (PPLs) para lograr una reinserción social efectiva.