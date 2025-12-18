Seguridad Pública de Tamaulipas cuenta con 41 nuevos elementos

Un total de 41 elementos egresaron de los Cursos de Formación Inicial en la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT), informó el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero.

Se indicó que del total de egresados, 28 corresponden al curso para Policía de Proximidad y 13 se unirán a los Cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad. En el caso de los primeros, la duración total de formación fue de mil 80 horas distribuidas en 20 semanas, mientras que los segundos completaron 610 horas en un periodo de 12 semanas.

El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas encabezó la ceremonia de graduación y exhortó a los nuevos elementos a ejercer su labor con compromiso hacia la ciudadanía.

Formación de nuevos elementos en Criminología

Cabe mencionar que también de la Universidad de Seguridad y Justicia 31 personas concluyeron sus estudios en la Licenciatura en Criminología. Son 19 mujeres y 12 hombres que alcanzaron este logro académico. Su formación se fundamenta en el conocimiento científico y en el estudio de la ley y las instituciones para conocer los orígenes de las conductas delictivas, prevenir y disminuir el delito, así como para fortalecer la procuración de justicia.