Evalúan avances en pavimentación

Para evaluar los avances en la rehabilitación del pavimento asfáltico que se realiza en la calle 6 Ceros, entre Guerrero y Bravo, el alcalde Eduardo Gattás Báez recorrió la superficie de rodamiento en compañía del secretario de Obras Públicas, Eusebio Alfaro Reyna.

En la colonia Obrera, uno de los sectores más antiguos de la capital, el gobierno de Victoria pavimenta con carpeta asfáltica una superficie de 1,512 m², con un avance considerable que próximamente brindará seguridad y mejor calidad de vida a los automovilistas y transeúntes.

Esta reparación asfáltica que continúa el Gobierno de Victoria generará un beneficio directo para 3,857 habitantes de este sector, ofreciendo solución a un añejo problema que enfrentaban diariamente los vecinos, con pavimento colapsado y afectando la funcionalidad vial durante años.