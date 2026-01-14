Va SEDUMA por protección de patrimonio familiar

Para evitar fraudes, conflictos legales y afectaciones al bienestar de las familias, el Gobierno del Estado, a través de diversas dependencias, refuerza las acciones de prevención contra la venta irregular de terrenos.

Acciones de la autoridad

El plan busca proteger el patrimonio de los tamaulipecos y garantizar un desarrollo urbano ordenado, con acceso a servicios básicos y condiciones de vida dignas.

Mediante la orientación ciudadana y la vigilancia sobre operaciones de compra y venta de predios, es como se busca disminuir este tipo de afectaciones, donde en ocasiones, debido a malos manejos, personas pierden su patrimonio.

Karina Lizeth Saldívar Lartigue, secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, hizo un llamado a la población para que se acerque a las instancias oficiales antes de realizar cualquier trámite que implique el traspaso de propiedades, en especial aquellas concedidas por el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU).

Recomendaciones para la población

La funcionaria exhortó a las familias a acudir a las delegaciones municipales, donde pueden recibir información de primera mano sobre la situación jurídica de los predios, así como orientación en ventanillas acerca de terrenos disponibles dentro de asentamientos humanos legalmente constituidos.

Saldívar Lartigue explicó que la compra o venta de solares irregulares está penada por la ley, ya que han recibido muchos casos en donde particulares ofrecen predios que no cuentan con los permisos requeridos, entre ellos los de impacto urbano, lo que puede generar problemas legales y limitar el acceso a infraestructura y servicios básicos.

Consecuencias de la venta irregular

Destacó que la venta irregular de terrenos es una problemática que afecta a muchas personas, por lo que recomendó verificar la legalidad de los predios antes de cualquier transacción.



