Será bacheo prioridad en el 2026: Lalo Gattás

Para el ejercicio 2026, el Gobierno Municipal de Victoria etiquetará un presupuesto mensual al programa de bacheo para ampliar la cobertura en la rehabilitación de la cinta asfáltica dañada en la ciudad.

¿Cómo se implementará el presupuesto bacheo en Victoria?

Para asegurar el proyecto, el alcalde Eduardo Gattás Báez informó que solicitará al Cabildo la ampliación de presupuesto para el próximo año; "mensualmente queremos destinar varios millones de pesos exclusivamente para el bacheo", reiteró el edil victorense.

Dijo que en ese rubro específicamente se estarán redoblando esfuerzos, luego de alcanzar altos niveles de mejoramiento en los servicios primarios en parques y jardines, alumbrado público y recolección de basura; "En el 2026 vamos por la rehabilitación de las calles en Victoria", anunció.

Acciones del Gobierno Municipal para mejorar calles

Al cierre de este año, el Gobierno de la capital del estado, estará reportando la rehabilitación de poco más de 20 mil metros cuadrados de cinta asfáltica dañada, como resultado a la activación del plan emergente que concluye la próxima semana con resultados arriba de la proyección.