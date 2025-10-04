Victoria se transforma y brilla con nueva imagen

Con más de 76 mil acciones de alumbrado, limpieza y atención diaria de 1,766 kilómetros de vialidades, el gobierno de Victoria recuperó y transformó la imagen de la Capital y Corazón de Tamaulipas en los cuatro años de la actual administración municipal.

En este logro, el alcalde Eduardo Gattás Báez dió mérito al apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya que, a través del Fondo de Capitalidad aprobado al municipio, adquirió camiones recolectores de basura, equipo para el área de parques y jardines y material para la reparación e instalación de luminarias última generación en las 507 colonias y área rural.

"Hoy Victoria es más limpia, iluminada y ordenada" dijo al recordar que recibió una ciudad tirada, apagada y con servicios colapsados, rubros que hoy en día se encuentran al 98 por ciento de cobertura y eficiencia en beneficio de las familias victorenses que han respondido a la confianza con el pago de sus contribuciones.