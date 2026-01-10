Continúa plan de bacheo en Victoria

Con nuevos objetivos y metas en rehabilitación de vialidades, el gobierno de Victoria, que preside el alcalde Lalo Gattás, reanudó la primera semana de enero el programa bacheo en tu colonia.

Acciones de la autoridad en la rehabilitación de calles

En su informe, la Secretaría de Obras Públicas, detalló que se trabajó en el retiro de material dañado y reparación con nueva carpeta en la calle Manuel González, entre Zacatecas y Cesar López de Lara, de la colonia Norberto Treviño Zapata.

Cuadrillas del Departamento de Rehabilitación de Pavimentos, realizaron la misma labor en el boulevard Fidel Velázquez cruce con Felipe Berriozábal, frente a la central de autobuses, de la colonia Comercial Dos Mil.

Detalles del programa de bacheo en Victoria

El programa de bacheo, incluyó la restauración de superficie de rodamiento en la Avenida de la Unidad, entre Carlos Adrián Avilés y libramiento Portes Gil; y calle Fundadores del Nuevo Santander, del Residencial Villa del Palmar.