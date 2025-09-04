Producirán combustibles con excedentes de sorgo

Tamaulipas se perfila como el primer estado del país en crear combustible a gran escala, al utilizar los dos millones de sorgo que se producen como bio-refinería.

El secretario de Energía de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez, explicó que la planta que generará el bioetanol y la bioturbosina tendrá requerirá una inversión inicial de 100 millones de dólares y que tiene como base el aprovechamiento del sorgo excedente producido en la región.

"No podríamos aventarnos a una situación así si no tuviéramos un diálogo ya con los que nos van a proporcionar la materia prima. Hemos abierto un diálogo desde el mes de abril, con diferentes grupos y asociaciones de productores de sorgo", dijo.

Detalló que no se trata solo de utilizar el excedente de sorgo que se genera en Tamaulipas a través de las miles de hectáreas en la entidad, sino generar un proceso productivo de más de 130 mil litros diarios de bioturbocina y 260 mil litros de etanol.

El proyecto tiene como fin la vinculación con agricultores de sorgo, quienes tradicionalmente enfrentan dificultades por la volatilidad de precios en el mercado internaciona, mismo que ha bajado hasta los dos mil 500 pesos, cuando en años anteriores el precio se ubicaba arriba de los cinco mil pesos.

"Aquí estamos hablando de la que no tiene un mercado y que por lo mismo genera problemas sociales. O que debido al índice de referencia que es la bolsa de Chicago con relación al precio del sorgo, tira el precio del sorgo y entonces tenemos un problema con los productores, porque no hay, a veces ni siquiera el precio del sorgo sirve para justificar la cosecha", expuso.

De acuerdo con las estimaciones de la Secretaría, para sostener la producción proyectada se requerirán 800 toneladas diarias de sorgo, mientras que en el estado se han identificado excedentes de hasta 350 mil toneladas.

El secretario indicó que ya existen acuerdos preliminares con asociaciones de productores para garantizar el abasto de materia prima y asegurar que la planta opere de manera continua.

Ángel Jiménez recordó que el proyecto necesitará una inversión de 100 millones de dólares para su desarrollo y consolidación, convirtiéndose en la primera planta en su tipo en México, generando a su vez energía limpia.

"La intención es que esta producción se mantenga firme y constante y a partir de eso pues darle una alternativa. Lo ideal es que sea el principio de un proceso sostenido, porque hay países, por ejemplo como Guatemala, que recientemente tuvimos una visita, y yo le explicaba en uno de los videos: si el cielo te da limones, pues aprende a hacer limonada. Aquí tenemos mucho sorgo, lo que tenemos que hacer es procesar nuestras materias primas, para poderle dar alternativa a los productores y también diversificar nuestra materia energética", puntualizó.



