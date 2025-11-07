Gobernador colocará primera piedra de tren Nuevo Laredo-Saltillo

A través de un enlace en vivo a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este viernes se realizará la ceremonia de colocación de la primera piedra del tren Nuevo Laredo-Saltillo, un proyecto ferroviario de alta relevancia para el desarrollo logístico y económico del norte del país, informó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

El mandatario tamaulipeco agregó que el evento tendrá lugar en la ciudad de Nuevo Laredo, un punto estratégico por su conexión comercial con Estados Unidos y su posición como principal frontera terrestre del país.

Agregó que la ceremonia será presidida en dicha ciudad por Andrés Lajous Loaeza, Titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, contando además con la participación de autoridades municipales, representantes del sector y empresarios de la región.

Villarreal Anaya indicó que el tren, que cubrirá la ruta Nuevo Laredo-Saltillo-Ciudad de México, marca un nuevo paso en la conectividad ferroviaria del norte del país, con impactos directos en el transporte de carga, la competitividad industrial y la integración comercial con Estados Unidos.

Además, consolida a Tamaulipas y a Nuevo Laredo como nodos clave en el corredor económico del noreste mexicano.



