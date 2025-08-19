Tamaulipas se suma al programa federal "Rutas de la Salud"El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, informó la integración al Programa Rutas de la Salud para mejorar la atención médica en la entidad.
Ciudad Victoria, Tam.– El gobernador Américo Villarreal Anaya anunció que Tamaulipas se incorporó al programa "Rutas de la Salud", impulsado por el Gobierno de México, en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante un enlace realizado en la conferencia mañanera, el mandatario estatal informó que en la entidad arrancaron 35 rutas con 15 camiones, que transportarán más de 215 mil piezas de medicamentos para su distribución constante en 289 centros de salud.
Villarreal Anaya destacó el respaldo de la Federación y subrayó que con este esquema se fortalece la atención médica en la entidad.
"Muestra más de su permanente voluntad política para atender las instituciones más sensibles en las demandas de nuestra gente", expresó.
El gobernador de #Tamaulipas @Dr_AVillarreal informó a la presidenta @Claudiashein del inicio de las 35 #RutasDeLaSalud de 15 camiones para transportar los 215 mil pieza de medicamentos para su distribución. pic.twitter.com/od6T8L6Jpn— Olga Sosa (@olgapsosa) August 19, 2025