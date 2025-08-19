Tamaulipas se suma al programa federal "Rutas de la Salud"

Ciudad Victoria, Tam.– El gobernador Américo Villarreal Anaya anunció que Tamaulipas se incorporó al programa "Rutas de la Salud", impulsado por el Gobierno de México, en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante un enlace realizado en la conferencia mañanera, el mandatario estatal informó que en la entidad arrancaron 35 rutas con 15 camiones, que transportarán más de 215 mil piezas de medicamentos para su distribución constante en 289 centros de salud.

Villarreal Anaya destacó el respaldo de la Federación y subrayó que con este esquema se fortalece la atención médica en la entidad.

"Muestra más de su permanente voluntad política para atender las instituciones más sensibles en las demandas de nuestra gente", expresó.