Rechazan 65% de aspirantes a GE de Tamaulipas

El 65 por ciento de los aspirantes que buscan integrarse a la Guardia Estatal no logra pasar los exámenes de control y confianza, retrasando la cifra meta de seis mil elementos, informó el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero.

Explicó que actualmente hay mil vacantes que se están promocionando en los estados de Veracruz, San Luis Potosí, Nuevo León y entidades del centro y sur del país.

Detalló que los aspirantes no aprueba los exámenes de control y confianza, principalmente por motivos médicos, toxicológicos y psicológicos.

"Estamos llegando al 65% y son los perfiles que deben cumplir en el C3 del Estado, en el Secretariado", reconoció el funcionario, al explicar que las evaluaciones son indispensables para garantizar que quienes ingresen cuenten con las capacidades necesarias para el servicio policial.

Pese a este filtro, la administración estatal mantiene abierta la convocatoria y cuenta con presupuesto y vacantes para fortalecer la corporación.

Precisó que existen alrededor de mil plazas disponibles, lo que permitiría incrementar con facilidad la fuerza estatal hasta cerca de cinco mil elementos, siempre y cuando se intensifique la difusión del reclutamiento.

"Tenemos arriba de 500 y podemos llegar a los mil; sería fabuloso. Hay presupuesto, sí claro, y hay vacantes", subrayó Pancardo Escudero.

Actualmente, la fuerza operativa de la Guardia Estatal ronda los cuatro mil elementos, y el objetivo, dijo el secretario, es que la administración pueda culminar con entre cinco y seis mil elementos al cierre de la actual administración.

"Sí, claro, estamos siendo los conducentes para poder lograrlo y yendo afuera del estado para poder reclutar", afirmó.

Uno de los retos identificados es el menor interés de aspirantes en la zona norte, particularmente en municipios fronterizos, sin embargo, aseguró que no corresponde a temas de inseguridad, sino porque en esos municipios hay más oferta laboral y en ocasiones con mejor remuneración.

Para solucionarlo, detalló, se han hecho más flexibles los requisitos, aunque fue enfático en que no se puede correr el riesgo de admitir perfiles que no cumplan con los estándares de calidad.

En cuanto al equipamiento, el secretario aseguró que hay respaldo del Ejecutivo estatal para adquirir mejor equipo táctico, de tecnología, estaciones seguras y vehículos para que tengan una mayor cobertura en la entidad.

