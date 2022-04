Gattás en la mira; denuncia atentado

Por lo pronto le hicimos caso al secretario general de Gobierno que en la ocasión pasada sugirió que pusiéramos la denuncia* Eduardo Abraham Gattás Báez, Alcalde de Victoria

"Ayer tuvimos un evento en el cuartel militar con el nuevo general de la Guardia Nacional y saliendo de ahí nos dimos cuenta, por parte del personal de Desarrollo Económico, que se habían dado cuenta de que el edificio había sido balaceado y en ese momento nos dimos a la tarea de ver lo que había sucedido; hoy presentamos la denuncia para quien resulte responsable", las oficinas se localizan en la Plaza Pajaritos, en el fraccionamiento Pajaritos al oriente de la localidad, "rentamos ese inmueble, pero sí son oficinas del Ayuntamiento, son de Desarrollo Municipal y COMAPA municipal también tiene al lado".

Detalló que uno de los disparos atravesó una puerta que sirve como salida de emergencia incrustándose en la puerta del área que ocupa como oficinas alternas a la Presidencia Municipal; Gattás Báez no descartó la posibilidad de acudir ante instancias federales – como la Fiscalía General de la República – luego de que el pasado mes de febrero fuera objeto de amenazas de muerta en contra suya e integrantes de su familia, y de haber sido víctima del ´hackeo´ de su cuenta personal de Telegram.

"Por lo pronto le hicimos caso al secretario general de Gobierno que en la ocasión pasada sugirió que pusiéramos la denuncia", en entrevista aparte la mañana del martes, Gerardo Peña Flores, secretario general de Gobierno, calificó el hecho como una ´cortina de humo´, "es muy lamentable que ya nos sentamos él y yo, y estoy haciendo caso al señor, pero si al señor hubieran balaceado su casa hubiera salido corriendo para Reynosa, si él hace entrever que es mentira el alcalde en quién va a confiar".

El alcalde capitalino mencionó que no cuenta con escoltas personales y que su cuerpo de ayudantía no cuenta con armas de fuego para su protección, "sigo actuando de buena fe, ya puse la denuncia como dijo el secretario general de Gobierno y si el secretario general de Gobierno hace entrever que es mentira, me da la razón de porque no la puse en la ocasión pasada".

EL DATO

Durante el mes de febrero fue víctima el alcalde Lalo Gattás de amenazas de muerte dirigidas a él y a su familia, así como del ´hackeo´ de su cuenta personal de Telegram.