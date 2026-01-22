Vigilan gasto en comicios

La Auditoría Superior del Estado (ASE) plantea endurecer la fiscalización del gasto público durante el proceso electoral de 2026-2027, con el objetivo de revisar el manejo de los recursos aun durante el año de elecciones y cerrar el paso a posibles desvíos con fines políticos.

El auditor superior del estado, Francisco Noriega Orozco, explicó que la propuesta plantea permitir revisiones en los primeros trimestres del año electoral, una práctica que ya opera en otras entidades del país y que, dijo, fortalece la transparencia y el control del gasto público.

"Estamos empujando con el Poder Legislativo para reformar la ley y poder fiscalizar en el año electoral; hay evidencia en otros estados donde la Auditoría puede revisar los primeros trimestres del año, y eso da mayor transparencia y evita el uso indebido de recursos", expuso.

Noriega Orozco advirtió que, si bien las leyes vigentes contemplan márgenes de maniobra ante imprevistos, no existe justificación para el incumplimiento del programa presupuestal.

Por ello, llamó a los presidentes municipales a mantener orden financiero desde el inicio de cada ejercicio fiscal.

En ese contexto, alertó que el margen de tiempo para solventar observaciones se acorta en esos periodos, al señalar que 2026 será, en los hechos, el último año completo para corregir irregularidades, antes de la conclusión de las actuales administraciones municipales en 2027.

Es decir, que deben aclarar irregularidades detectadas en sus primeros años de administración, donde las inconsistencias superaron los 11 mil millones de pesos.

El auditor indicó que las cuentas públicas correspondientes a 2024 no presentan variaciones respecto a ejercicios anteriores y que las tendencias de observaciones se mantienen, lo que limita la capacidad de reacción de los entes fiscalizables si no se atienden oportunamente las inconsistencias.

El auditor superior Francisco Noriega Orozco.

Ante este escenario, exhortó a los alcaldes y a sus equipos financieros a asumir que lo que no se ordene en 2026 difícilmente podrá corregirse en el último año de gestión, cuando coinciden el cierre administrativo y el proceso electoral.

Noriega Orozco subrayó que la fiscalización que realiza la ASE es imparcial y apartidista, ya que los resultados recientes reflejan observaciones y sanciones a administración de Morena, PAN, PRI e independientes.

Afirmó que el compromiso del órgano fiscalizador es institucional y con la ciudadanía, y que todos los entes son evaluados bajo los mismos criterios.

Insistió que permitir la fiscalización en año electoral no solo busca inhibir el uso político de los recursos públicos, sino también facilitar que los alcaldes salientes entreguen cuentas claras y no hereden observaciones de ejercicios que no administraron.

FISCALIZACIÓN

2026-2027

Proceso electoral que motiva el endurecimiento

2026

Último año para corregir irregularidades

11 mil millones de pesos

Monto de inconsistencias detectadas

2024

Año de las cuentas públicas sin variaciones relevantes