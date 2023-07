Paga la Comapa 10 millones en laudos laborales

Cd. Victoria, Tam.- En los últimos meses la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado victorense ha erogado diez millones de pesos para el pago de sentencias laborales, sin embargo, aún se cuenta con 80 asuntos en la Junta de Conciliación y Arbitraje por lo que la gerencia del organismo busca entablar acuerdos con los extrabajadores para la reintegración a sus puestos de trabajo.

DESPIDOS

"En administraciones anteriores despidieron a cerca de cien empleados de Comapa con mucha antigüedad pero aparte de que los despidieron injustificadamente, no defendieron ante los tribunales la causa, los laudos se fueron muy altos porque no los defendieron, llegamos y retomamos el caso y estamos trabajando con la Junta de Coordinación tratando de pagarles lo que es justo, no más de lo que se requiere", señaló el gerente general Comapa, Eliseo García Leal.

Al inicio de la actual administración, Comapa heredó una deuda de alrededor de 400 millones de pesos con entes públicos como la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, entre otros, en donde para el caso de la CFE ya ha sido cubierto el 62 por ciento del monto mientras que con el Imss e Infonavit se acordaron pagos a largo plazo.

"Ahorita llevamos más de diez millones de pesos que hemos pagado a los trabajadores por laudos que nos han presentado, son muy pocos laudos (todavía restan muchos), hubo uno muy fuerte de siete millones de pesos que fue el que más nos afectó, pero seguimos negociando con trabajadores que los recontratamos y llegamos a un acuerdo con ellos".

García Leal recalcó que algunos extrabajadores han sido reinstalados en sus puestos como resultado de la conciliación buscando disminuir la sangría presupuestal por estas sentencias, "algunos empleados están de acuerdo y negociamos con ellos y llegamos a un arreglo, pero de esos todavía nos quedan más de 80 trabajadores que no se ha resuelto su situación laboral", recalcó que en el caso de negativa al pago de estos fallos el organismo corre el riesgo de ser embargado.