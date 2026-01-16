Cerrarán paso al huachicol las Gasolineras del Pueblo

La operación de las Gasolineras del Pueblo, una nueva marca pública de estaciones de servicio, busca cerrar el paso al huachicol en Tamaulipas, reconoció el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez.

El proyecto busca garantizar combustibles sin adulteración y ofrecer precios más accesibles a la población, mediante un esquema mixto de franquicia pública y privada.

El funcionario explicó que la marca ya fue registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y se encuentra en proceso ante la Comisión Nacional de Energía, como parte de un proyecto que se deslinda por completo de denominaciones federales previamente registradas.

"La marca que estamos registrando se llama Gasolineras del Pueblo y estamos desligados de Pemex Bienestar o Gasolineras Bienestar, particularmente por el uso de marca, porque eso ya está registrado", precisó.

En el modelo privado, las estaciones operan bajo las reglas habituales del mercado; mientras que en el modelo público, las gasolineras pertenecen al Gobierno del Estado y pueden sacrificar márgenes de utilidad para trasladar beneficios directos al consumidor.

"En el público son gasolineras del gobierno de Tamaulipas, donde no necesariamente tienen que tener amplios márgenes de utilidad, sino que esto se puede indexar directamente al precio de la gasolina para poder tener una gasolina más económica", señaló.

Uno de los ejes centrales del proyecto es el control regulatorio y la trazabilidad del combustible, con el objetivo de impedir prácticas ilegales como la adulteración.

"El valor agregado de esta marca pública es el seguimiento regulatorio y la trazabilidad para evitar que pueda haber adulteración y que la gente de Tamaulipas pueda recibir el beneficio de que haya gasolina en su estación de servicio donde adquiere regularmente su producto", afirmó el secretario.

En el corto plazo, se contempla integrar combustibles alternativos al sistema de suministro, particularmente gasolina derivada de la pirólisis de plásticos, para reducir el impacto ambiental y mejorar los costos finales para los consumidores.

Jiménez adelantó que la próxima semana sostendrán reuniones con la Secretaría de Energía para avanzar en los permisos correspondientes.

"Vamos a trabajar para incorporar, a través de un permiso de formulación o mezcla que va a dar la Comisión Nacional de Energía, estos productos a nuestras estaciones de servicio", indicó.

Actualmente, el proyecto ya cuenta con una estación en operación y se evalúa la compra de al menos dos más, además de abrir la franquicia a la participación del sector privado para ampliar su cobertura en el estado.

"La idea es que se pueda ampliar a un número considerable e importante, porque funciona como cualquier otra franquicia, solo que con este enfoque de servicio público", puntualizó.

En cuanto a los precios, el secretario aclaró que no habrá trato preferencial para el sector privado, mientras que las estaciones públicas podrían ofrecer costos más bajos al reducir utilidades y combinar combustibles alternativos.

Jiménez confirmó que Ciudad Victoria ya cuenta con una estación del proyecto, ubicada en la zona del 8, y subrayó que Gasolineras del Pueblo no desplazarán a la competencia, sino que convivirán dentro de un mercado abierto.

"Por supuesto, todas las demás seguirán haciendo lo que tienen que hacer; nosotros lo que estamos tratando de garantizar es, particularmente como servicio público, enfocarnos a la población de Tamaulipas", concluyó.



