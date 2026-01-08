Planean aumentar 20% fuerza de Fiscalía y GE

Con el reclutamiento de jóvenes, Tamaulipas planea incrementar en al menos 20 por ciento el estado de fuerza de la Fiscalía General de Justicia y la Guardia Estatal para fortalecer la capacidad institucional y mejorar los resultados en procuración de justicia.

Así lo informó el vocero de Seguridad Pública y titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp), Willy Zúñiga Castillo, quien explicó que el reforzamiento responde a directrices nacionales que priorizan el crecimiento del recurso humano y el desarrollo técnico de las corporaciones.

"Se impone como lineamiento el fortalecimiento de las capacidades humanas y técnicas de la Fiscalía General de Justicia, de la Secretaría de Seguridad Pública, en por lo menos un 20% el incremento del estado de fuerza", puntualizó.

Detalló que, para cumplir con esta meta, las áreas de reclutamiento de ambas dependencias intensificarán sus esfuerzos mediante ferias de empleo y ferias educativas, con el objetivo de atraer a jóvenes egresados de bachillerato y de diversas licenciaturas vinculadas a la seguridad y a la investigación.

La finalidad, dijo, es ampliar la base de personal especializado que permita elevar la calidad del trabajo institucional.

Zúñiga Castillo subrayó que el impacto esperado va más allá del crecimiento numérico.

"¿Qué implica esto? Mayor herramienta humana y tecnológica para mejores investigaciones, mejor aplicación de la ley y obviamente un estricto sentido de justicia y por ende la seguridad en todo el estado de Tamaulipas", expresó, al señalar que la entidad se suma así a la estrategia federal con cobertura nacional.

Reconoció que el fortalecimiento del estado de fuerza ha sido un reto histórico para las corporaciones de seguridad en el estado, particularmente en la tarea de convencer a los jóvenes de incorporarse a estas áreas, sumado a la cifra de deserción.

"Creo que uno de los principales retos de las instituciones siempre son enunciar y dar mejores resultados, convencer a los jóvenes de unirse a las filas, pero creo que los resultados en materia de seguridad y de justicia, y ahora con la estructura y la metodología que en estas dos materias se ha impuesto, debe ser la oportunidad para que se adhieran más jóvenes", afirmó.

En ese sentido, reiteró el llamado a quienes cursan o han concluido estudios relacionados con carreras policiales y de derecho, para que consideren integrarse a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía General de Justicia del Estado, como parte del proceso de profesionalización y renovación institucional.

El vocero precisó que el programa de reforzamiento no se limita al reclutamiento, sino que contempla una visión integral que incluye el fortalecimiento del equipamiento táctico y operativo durante el presente año.

"Se tienen que fortalecer los equipamientos, se tiene que fortalecer el recurso humano, pero también se tiene que especializar la forma de investigar", señaló.

Añadió que uno de los ejes centrales será mejorar el procesamiento de la inteligencia para que ésta se convierta en pruebas e indicios sólidos ante los tribunales.

El objetivo, explicó, es que el órgano jurisdiccional, particularmente los jueces, cuenten con elementos suficientes para emitir resoluciones fundadas.

"Que el juez pueda realmente tener convicción y pueda emitir una sentencia condenatoria o absolutoria en base a un mejor sistema de justicia penal, en base a un mejor perfeccionamiento de la investigación", sostuvo.



