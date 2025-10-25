Frente frío cruzará Tamaulipas; se prevé descenso de temperatura

Frente frío cruzará Tamaulipas; se prevé descenso de temperaturaLas temperaturas mínimas se prevén entre 12°C y 20°C en diversas zonas del estado.
La Coordinación de Protección Civil Tamaulipas informó que un nuevo frente frío cruzará el estado entre la noche del martes y la mañana del miércoles, lo que provocará un descenso ligero pero perceptible en las temperaturas, así como condiciones de viento y nubosidad en diversas zonas del territorio.
De acuerdo con el pronóstico, el aire frío asociado al sistema frontal generará un ambiente más fresco en el norte y centro de la entidad, con variaciones térmicas que se sentirán con mayor intensidad durante las mañanas y noches.
¿Cuáles serán las temperaturas mínimas?
De acuerdo con Protección Civil Tamaulipas, las temperaturas mínimas previstas para el jueves son las siguientes:
Zona Norte: de 12°C a 15°C
Zona Centro: de 14°C a 17°C
Región Cañera: de 15°C a 18°C
Zona Sur: de 17°C a 20°C
Recomendaciones
Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil Tamaulipas y tomar precauciones ante el cambio de condiciones climáticas, especialmente en sectores vulnerables como menores de edad y adultos mayores.
Este fenómeno forma parte de los frentes fríos de la temporada otoño-invierno, que de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional se intensificarán en las próximas semanas, marcando la llegada de un clima más fresco en el estado.