Frente frío número 21 traerá lluvias y viento a Tamaulipas

El frente frío número 21, impulsado por una masa de aire ártico, cruzará el estado de Tamaulipas durante el transcurso del domingo, provocando un evento de "Norte" con rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora, así como velocidades de 60 a 80 km/h en el Golfo de México, informó el área de Meteorología de la Coordinación Estatal de Protección Civil, con base en datos del Servicio Meteorológico Nacional.

¿Qué efectos tendrá el frente frío número 21 en Tamaulipas?

De acuerdo con el pronóstico, este sistema frontal ocasionará un ligero a moderado descenso de temperatura, con efectos más notorios en las zonas Norte y Centro del estado. Además, se prevén lloviznas y lluvias ligeras a moderadas de manera dispersa, con posibilidad de eventos localmente fuertes en la zona Centro, principalmente durante el paso del frente frío.

Temperaturas por zonas

En la zona Norte, el sistema frontal cruzará durante la mañana y el mediodía del domingo, generando rachas de viento de 35 a 55 km/h, lluvias ligeras a moderadas y un descenso térmico moderado. La temperatura mínima al amanecer del lunes será cercana a los 7 grados centígrados.

Para la zona Centro, el frente frío se desplazará por la región durante la tarde del domingo, con rachas de viento de 40 a 60 km/h, lluvias ligeras a moderadas y algunos eventos localmente fuertes durante la noche del domingo y la madrugada del lunes. Se prevé una temperatura mínima de 10 grados centígrados.

En la zona Sur, el sistema frontal ingresará al finalizar la tarde o durante la noche del domingo, con rachas de viento de 35 a 55 km/h, lluvias ligeras a moderadas y actividad eléctrica aislada. Las temperaturas mínimas al amanecer del lunes oscilarán entre los 13 grados en la zona cañera y hasta los 15 grados en la zona sur.

Las autoridades señalaron que los efectos del aire frío se mantendrán durante el lunes, mientras que a partir del martes se espera un gradual aumento en las temperaturas.

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada a través de los avisos meteorológicos oficiales y a reportar al 911 o a la Coordinación Estatal de Protección Civil cualquier situación de riesgo, especialmente en el caso de personas vulnerables como niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad.