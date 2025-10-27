Prevén evento de “Norte” por paso del frente frío 11 en Tamaulipas

La Coordinación de Protección Civil del Estado informó que, con el ingreso del frente frío número 11, se espera un evento Norte que afectará diversas regiones de Tamaulipas entre la noche del martes y la tarde del miércoles.

Durante este periodo, se prevén ráfagas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora, alcanzando en algunas zonas velocidades de hasta 75 km/h, principalmente en el centro del estado.

¿Qué se espera del evento Norte?

De acuerdo con el pronóstico, las ráfagas estimadas serán:

Norte: de 45 a 65 km/h

Centro: de 55 a 75 km/h

Cañera: de 45 a 65 km/h

Sur: de 50 a 70 km/h

Recomendaciones

Las autoridades estatales exhortaron a la población a tomar precauciones, asegurar objetos que puedan desprenderse por los fuertes vientos y evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad.

Protección Civil mantiene un monitoreo constante y recomienda mantenerse informados a través de los canales oficiales del Gobierno del Estado y de la propia dependencia.

El frente frío provocará un descenso ligero pero perceptible en las temperaturas en diversas zonas del territorio. De acuerdo con el pronóstico, el aire frío asociado al sistema frontal generará un ambiente más fresco en el norte y centro de la entidad, con variaciones térmicas que se sentirán con mayor intensidad durante las mañanas y noches.

Temperaturas mínimas previstas para el jueves