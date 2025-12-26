Frente frío cruzará Tamaulipas y generará lluvias ligeras

Un nuevo frente frío cruzará el estado de Tamaulipas durante el transcurso del próximo lunes, lo que generará condiciones de inestabilidad climática en gran parte del territorio, informó la Coordinación de Protección Civil estatal.

De acuerdo con el panorama meteorológico, el sistema frontal ocasionará lloviznas y lluvias ligeras dispersas, además de un evento "Norte" con rachas de viento que podrían alcanzar entre los 40 y 60 kilómetros por hora, principalmente en zonas costeras y áreas abiertas.

La masa de aire frío asociada al frente también provocará un descenso moderado en las temperaturas, con ambiente más fresco a frío durante las mañanas y noches, especialmente hacia mediados de la próxima semana.

Las temperaturas mínimas estimadas para ese periodo son las siguientes:

Zona Norte y Llanos de San Fernando: entre 5 y 9 grados centígrados

Zona Centro: de 7 a 11 grados

Región Cañera: de 9 a 13 grados

Zona Sur: entre 11 y 15 grados centígrados

Recomendaciones de Protección Civil ante el clima inestable

Autoridades de Protección Civil recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.