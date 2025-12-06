Nuevo frente frío dejará vientos fuertes y descenso de temperatura en Tamaulipas

Un nuevo frente frío ingresará a Tamaulipas y el pronóstico es de evento de norte, lloviznas aisladas y un descenso ligero a moderado de temperatura, informó la Coordinación de Protección Civil estatal.

De acuerdo con el pronóstico difundido por la dependencia, el frente frío 19 ingresará entre la noche del domingo y el transcurso del lunes. La masa de aire frío que acompaña al sistema provocará un evento "Norte" con ráfagas de viento que oscilarán entre los 40 y 60 kilómetros por hora, especialmente en las regiones Norte y Centro.

¿Qué se espera con el frente frío 19 en Tamaulipas?

Además, se prevé probabilidad de lloviznas aisladas en la zona Sur y en la región Cañera, así como un descenso ligero a moderado de temperatura a partir del martes. Las mínimas estimadas para ese día serán:

Norte : de 8°C a 12°C

: de 8°C a 12°C Centro : de 10°C a 14°C

: de 10°C a 14°C Cañera : de 12°C a 16°C

: de 12°C a 16°C Sur : de 13°C a 17°C

: de 13°C a 17°C Altiplano: de 4°C a 8°C

Detalles sobre el evento de norte y lloviznas en la región

Las autoridades llamaron a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura y las rachas de viento asociadas al sistema frontal.

Cabe mencionar que previo al ingreso del frente frío 19, se espera ambiente cálido, además de la presencia de viento con ráfagas de 25 a 45 km/h por la tarde del domingo. Formación de neblina o niebla durante la madrugada y parte de la mañana.