Frente frío 18 provocará descenso de temperatura y norte en Tamaulipas

El frente frío 18 llegará a Tamaulipas y provocará un marcado descenso de temperatura, además de lloviznas y "Norte" con vientos fuertes, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil de Tamaulipas. Debido a la situación, invitan a la población, que requiera, a acudir a los refugios temporales, los cuales se mantienen abiertos.

¿Cuándo llegará el frente frío 18 a Tamaulipas?

El funcionario detalló que el frente frío 18 cruzará la entidad durante la tarde y noche de este jueves. Trae una combinación de una masa de aire frío con humedad tropical generará incremento en la probabilidad de lloviznas y lluvias ligeras dispersas con acumulados de 10 a 15 mm, un evento de "Norte" con vientos fuertes entre los 40 y 60 km/h y un marcado descenso de temperatura en todas las regiones del estado.

Las temperaturas mínimas pronosticadas para el amanecer del viernes son:

Zona Norte y Llanos de San Fernando ( 9° a 13°C )

) Zona Centro ( 11° a 15°C )

) Zona Cañera ( 13° a 17°C )

) Zona Sur (14° a 18°C)

Debido a las fuertes rachas de viento se pide a la población asegurar objetos que puedan ser lanzados. En caso de cualquier emergencia o para reportar situaciones de riesgo, la población puede comunicarse al número telefónico 911.

Así mismo se exhorta a la población a proteger a los adultos mayores y menores de edad.

Refugios temporales abiertos

González de la Fuente señaló que ante el pronóstico de un ambiente significativamente frío durante la madrugada del viernes, se han mantenido habilitados los refugios temporales en los municipios de las zonas norte y centro, consideradas las áreas con mayor riesgo por las bajas temperaturas.

"Pedimos a la ciudadanía actuar con responsabilidad y solidaridad, evitar encender fogatas dentro de casa y reportar al 911 a cualquier persona vulnerable que requiera asistencia en los refugios".

Para conocer la ubicación del refugio temporal más cercano, pueden consultar la página de Protección Civil Tamaulipas.