Se aproxima nuevo frente frío a Tamaulipas

Autoridades mantienen en vigilancia el ingreso del frente frío 13 al estado de Tamaulipas, el cual podría afectar a la región entre el domingo y el lunes.

De acuerdo con el pronóstico, la masa de aire frío que impulsa este sistema ocasionará un evento "Norte" con ráfagas de viento que oscilarán entre los 55 y 75 kilómetros por hora, además de lluvias dispersas en diversas zonas del estado.

¿Qué se espera del clima en Tamaulipas?

Asimismo, se espera un descenso ligero a moderado en las temperaturas, principalmente durante las noches y madrugadas, lo que marcaría el inicio de condiciones más frescas típicas de la temporada invernal. Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles afectaciones por los vientos, especialmente en zonas costeras y urbanas con estructuras ligeras o árboles susceptibles a caídas.

Cabe mencionar que el coordinador de Protección Civil de Tamaulipas, Luis Gerardo González de la Fuente, mencionó que el frente frío número 13 podría traer lluvia y temperaturas más bajas. "Van a ser perceptibles pero no va a tener temperaturas críticas". Añadió que se pronostican aproximadamente 55 frentes fríos, según el área de meteorología de la Coordinación.