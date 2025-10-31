Prevén ingreso del frente frío 12 este domingo en Tamaulipas

Un nuevo frente frío, el número 12 de la temporada, cruzará Tamaulipas durante las primeras horas del domingo, provocando un descenso ligero pero perceptible en las temperaturas, informó la Coordinación de Protección Civil estatal.

El sistema frontal estará acompañado por un evento "Norte", con ráfagas de viento que oscilarán entre los 40 y 60 kilómetros por hora, además de lluvias aisladas en las zonas Centro, Sur y Cañera.

¿Qué temperaturas se esperan?

De acuerdo con el pronóstico, se esperan intervalos de temperaturas mínimas para el lunes de entre 10 y 14 °C en la zona Norte, 12 a 16 °C en el Centro, 14 a 18 °C en la región Cañera y 15 a 19 °C en el Sur del estado.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a tomar precauciones ante los cambios en las condiciones del tiempo, especialmente en carreteras y zonas costeras donde podrían registrarse rachas fuertes de viento.