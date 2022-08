Defraudan con préstamos falsos por redes sociales

No se deje engañar

"La recomendación es que la gente no se ´ganche´ y no conteste números que no conoce, son viles estafas y cuando te enlazas a la página que te marca te vacía los contactos del teléfono – Facebook – y de todo lo que tengas", advirtió el coordinador de la Mesa de Seguridad Ciudadana, José Calanda Montelongo, "y ahí empieza otra historia porque te empiezan a chantajear, o a tus amigos o contactos, la recomendación es no abrir enlaces de números desconocidos".

Recientemente circuló el mensaje: ´Hola, Mercado Libre está contratando personal de revisión de pedidos en línea. Más de 2900 pesos/día´, fragmento del texto difundido a través de la red social de Whatsapp con el número +62 859-7457-4888; cabe destacar que el prefijo de marcación +62 corresponde al país asiático de Indonesia, asimismo, el mensaje viene acompañado por un link que enlaza a una dirección en internet.