Fracasa inversión en el medio rural

Jorge Camorlinga Guerra, ex secretario de organización de la Liga de Comunidades Agrarias en Tamaulipas, dijo que en la entidad existen proyectos productivos exitosos, pero hay gente del campo que no desea realizar esos negocios al existir temor que en un futuro sean despojados de sus tierras, además que otros no tienen ambición y prefieren trabajar solos o rentar a sus avecindados.

Esas causas, dice, ha frenado la inversión privada en el agro, sobre todo en relación con la agricultura lo que propicia que los rendimientos de producción sean muy bajos.

Aunque existe interés de empresarios por asociarse con ejidatarios, pero los productores ponen muchos obstáculos para ejecutar los proyectos.

La poca inversión privada en el agro, refiere, se está haciendo a través de arrendamientos o compras de tierras ejidales, aunque en este caso existen muchos obstáculos legales.

Y de acuerdo a datos del Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria existen comunidades en el estado que no han entrado al dominio pleno que es una figura legal que deja en libertad a cada ejidatario para negociar su parcela.

Y aunque existen arrendamientos y compras de tierras, pero lo ideal es de que hubiera sociedades para que el campesino obtenga beneficio sin tener que deshacerse de la propiedad de su parcela.