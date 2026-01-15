Tamaulipas consolida fortaleza exportadora

Autoridades de la Secretaría de Economía en Tamaulipas dieron a conocer que durante el tercer trimestre, las exportaciones que realizó la entidad incrementaron un 2.1%, dejando como resultado un acumulado de 27,871 millones de dólares de acuerdo al INEGI.

Ninfa Cantú Deándar, titular de la dependencia indicó que esto refleja la fortaleza exportadora del estado así como el compromiso que tienen las empresas e industrias para continuar con su desarrollo.

Destacó que, en el periodo de referencia, las variaciones a la alza más importantes fueron la industria metálica básica con un aumento del 42.6%, la fabricación de maquinaria y equipo con un 14.9% y la industria del plástico y hule cuyas exportaciones crecieron 9.2%.

Cantú Deándar señaló que la entidad destaca en el ámbito nacional como potencia exportadora en sectores como la industria química donde ocupa el cuarto lugar, la fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica que ubican al estado en el tercer sitio en exportaciones.

Otras secciones donde la entidad destaca son equipo de computación y maquinaria y equipo, así mismo dijo que en las aduanas de nuestro estado, la recaudación a través de las 7 instalaciones que se tiene en Tamaulipas representó 23.72% del total nacional.

REPUNTA ECONOMÍA

Crecimiento trimestral:

+2.1% en el tercer trimestre.

Valor total exportado:

27,871 millones de dólares.

Recaudación aduanera:

23.72% del total nacional.

Sectores con mayor crecimiento:

Industria metálica básica: +42.6%

Maquinaria y equipo: +14.9%

Plástico y hule: +9.2%



