Entregan 23 vehículos para modernizar parque vehicular municipal en Victoria

El secretario del Ayuntamiento de Victoria, Hugo Reséndez Silva, destacó la entrega de 23 vehículos nuevos al parque vehicular municipal, acción que —dijo— refleja el compromiso de la actual administración por elevar la calidad de los servicios públicos.

El funcionario señaló que esta renovación representa un avance importante en la modernización de las áreas operativas del municipio, al tiempo que reconoció la confianza del alcalde Eduardo Gattás al comisionarlo para establecer gestiones con el mayor de McAllen, Javier Villalobos, lo que permitió obtener la donación de un vector que ya fue asignado a la COMAPA Victoria.

Reséndez Silva subrayó que la capital tamaulipeca transita por una ruta de crecimiento y que el fortalecimiento de los servicios básicos será clave para impulsar el desarrollo económico y el bienestar de la población.