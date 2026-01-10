Fortalecen el abasto de agua en Cd. Victoria

Como obra complementaria a la Segunda Línea del Acueducto, el Gobierno del Estado, que lidera el Dr. Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), avanza con la segunda fase de la Planta Potabilizadora en la Presa Vicente Guerrero, la cual contará con una capacidad de 1,500 litros por segundo y una inversión superior a los 600 millones de pesos.

El secretario Pedro Cepeda, explicó que esta infraestructura permitirá potabilizar el agua desde el inicio del sistema y bombearla directamente a la ciudad capital, lo que reducirá sedimentos, mejorará la eficiencia operativa y garantizará un suministro de mayor calidad para la población.

"Gracias a la visión del gobernador, el agua será potabilizada desde el inicio del sistema y bombeada a la ciudad, lo que permitirá optimizar el proceso de abastecimiento que llegará a los hogares de la capital tamaulipeca", apuntó el titular de la SOP.

Agregó que este proyecto representa la voluntad de un gobierno que rescata obras que por años permanecieron en el abandono y que hoy responde con hechos a una de las principales demandas de la ciudadanía: el acceso al agua potable.

Pedro Cepeda destacó que la planta potabilizadora forma parte de una estrategia integral para fortalecer la infraestructura hidráulica del estado, mejorar la calidad de vida de las familias tamaulipecas.



