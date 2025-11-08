Proponen revocar mandatos

Académicos, empresarios y alumnos de Tamaulipas enviaron una propuesta a la Cámara de Diputados, como parte de los foros a la reforma electoral, para que los diputados y senadores que obtengan una evaluación negativa por la ciudadanía, se sometan a un proceso de revocación de mandato.

Al concluir el el foro "Diálogos sobre la Reforma Electoral", organizado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en su sede de Matamoros, se planteó la creación de un mecanismo nacional de evaluación ciudadana del desempeño legislativo y la posibilidad de revocar el mandato a los legisladores que resulten incapaces frente al cargo público.

El maestro Francisco Javier Galván Marcos, expositor de la mesa temática, planteó la necesidad de fortalecer la ética pública y la rendición de cuentas de los representantes populares, a partir de la elaboración de informes anuales como legisladores.

En su intervención explicó que la propuesta busca "emitir recomendaciones públicas y vinculantes sobre conductas indebidas o conflictos de intereses", además de permitir que los ciudadanos participen en la evaluación de sus legisladores.

"Se propone que los legisladores que obtengan bajas calificaciones podrían ser sujetos a revocación", detalló.

El planteamiento denominado "Evaluación Ciudadana y Revocación de Mandato Legislativo" considera la habilitación, por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), de una plataforma digital pública y segura donde los ciudadanos de cada distrito electoral puedan calificar a sus representantes tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

Francisco Javier Galván demandó la rendición de cuentas.

"Este mecanismo garantizaría la obligación de la rendición de cuentas continua y efectiva", indica el documento de trabajo presentado por Galván Marcos, quien recalcó que la participación directa de la ciudadanía fortalecería el sistema político electoral del país.

Además de esta propuesta, se planteó la creación de una Plataforma Nacional de Consulta Legislativa Ciudadana, aprovechando los avances tecnológicos para "consultar y debatir iniciativas legislativas en línea".

De acuerdo con el ponente, la plataforma debería ser administrada por el INE para asegurar confianza y transparencia, presentando resultados "en tiempo real".

Como parte del mismo bloque de planteamientos, se presentó la propuesta titulada "Fortalecimiento de las candidaturas ciudadanas e independientes", la cual busca reducir los requisitos para que la participación de ciudadanos sin afiliación partidista sea una opción real y equitativa dentro del sistema político.

"Esta propuesta sugiere reducir los requisitos para que se fortalezca la participación ciudadana mediante las candidaturas independientes, ejerciéndose y actualizándose el derecho constitucional de ser votado", señaló.

Galván Marcos agregó que también se propone garantizar un financiamiento equitativo con respecto a los partidos políticos, e incluso permitir que ciudadanos independientes integren las listas plurinominales.

Entre los objetivos específicos se incluyen "hacer que las candidaturas independientes sean una opción real y equitativa" y "garantizar la inclusión de ciudadanos sin afiliación política partidista dentro de las listas plurinominales de cada partido político".

Durante su exposición, el académico enfatizó que el fortalecimiento de la democracia depende en gran medida de la apertura del sistema político a la participación ciudadana directa y de la supervisión permanente del trabajo legislativo.

El foro "Diálogos sobre la Reforma Electoral" reunió a especialistas, académicos y representantes de la sociedad civil en distintas sedes de la UAT en Victoria, Matamoros, El Mante, Nuevo Laredo, y Tampico para discutir propuestas orientadas a mejorar la representatividad, la ética pública y la transparencia en el ejercicio político.



