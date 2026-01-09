Alargarán la vida del Fondo de Pensiones

La reforma a la Ley del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET) permitirá prolongar la vida financiera del Fondo de Pensiones y fortalecer de manera integral el sistema de seguridad social, sin afectar los derechos ni las prestaciones de las y los trabajadores en activo, aseguró la secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván.

La funcionaria explicó que los cambios legales entraron en vigor a partir de este año y están diseñados bajo un esquema de no retroactividad, por lo que quienes actualmente cotizan al instituto conservarán intactos sus derechos adquiridos.

La reforma, dijo, responde a la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema ante el crecimiento de la población pensionada, que actualmente es de cinco pensionados por 10 empleados activos.

Cabe recordar que el Fondo de Pensiones tiene recursos dispnibles hasta el 2028 y con esta nueva reforma se prevé que su vida se alargue, evitando riesgos a largo plazo.

Sumado a que la esperanza de vida de los tamaulipecos ha ido en aumento en las últimas décadas, muestra de ello es que hay pensionados de más de 100 años de edad, lo que se traduce en más recursos por tiempo prolongado.

Manautou Galván detalló que la modificación a la ley establece tres esquemas diferenciados: el primero para trabajadores en transición del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2025.

Un segundo esquema de transición previsto en los artículos transitorios; y una nueva generación que ingresará al servicio público a partir del 1 de enero de 2026.

"Esta nueva reforma es a partir de este primero de enero para las nuevas generaciones; los derechos de las anteriores están totalmente respetados", puntualizó la secretaria de Administración.

Explicó que la ley fija criterios específicos para cada grupo, particularmente en lo relacionado con el cálculo del salario regulador y la edad de jubilación.

Para quienes ingresen a partir de 2026, el promedio salarial se calculará con base en diez años y la edad de retiro será de 65 años, como parte de las medidas para fortalecer el fondo a largo plazo.

Otro de los puntos centrales de la reforma es la obligatoriedad de aportación al IPSSET para todos los trabajadores, incluidos los empleados por contrato, con el objetivo de garantizarles acceso futuro a una pensión y evitar lagunas en la cotización.

"A partir del primero de enero queremos que todos los contratos aporten, para que estén regulados por el instituto y tengan posteriormente el derecho a una pensión", señaló Manautou Galván.

La secretaria destacó que la reforma no sólo busca equilibrar las finanzas del Instituto, sino también ampliar su capacidad operativa, lo que ya comienza a reflejarse en beneficios concretos para los derechohabientes, como el incremento histórico en la entrega de créditos.

Finalmente, subrayó que el propósito central de la reforma es asegurar que el IPSSET pueda cumplir con todas sus obligaciones, tanto en el pago de pensiones como en la prestación de servicios médicos y otras prestaciones sociales, fortaleciendo así la seguridad social de las y los trabajadores estatales.



