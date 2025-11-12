Buscan que jóvenes se interesen en la apicultura en Tamaulipas

En Tamaulipas se busca fomentar que los jóvenes se interesen en actividades del sector agropecuario, como el caso de la apicultura. Por ello, entregaron 15 núcleos apícolas que deberán ser cuidados para que se multipliquen.

El secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, informó que se tiene el propósito de fomentar el relevo generacional en el sector rural y que los jóvenes desempeñan un papel clave en la transformación y el futuro del sector agropecuario.

"Queremos que los jóvenes se acerquen al campo, que vean en él una oportunidad de desarrollo personal y profesional. En todas estas áreas existen opciones para aprender, aplicar nuevas tecnologías y construir un futuro digno en el medio rural".

¿Qué se busca con la entrega de núcleos apícolas?

Destacó que mediante la colaboración con la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se impartió un diplomado especializado en apicultura, dirigido a jóvenes y personas que anteriormente desconocían esta práctica. Con esta formación, se busca no solo generar nuevos apicultores, sino consolidar una base técnica y profesional que garantice la sostenibilidad del sector.

Varela Flores informó que se entregaron 15 núcleos apícolas, cada uno con una abeja reina certificada, los cuales deberán ser cuidados y fortalecidos para que crezcan y se multipliquen, generando nuevas colmenas.

"Se les está brindando la oportunidad de ejercer esta actividad que es fundamental para Tamaulipas, ya que contamos con las condiciones ideales para convertir a la apicultura en una fuente rentable y sustentable de ingreso. La apicultura tiene que ser una actividad permanente. Estos primeros núcleos deben ir sumando cajas, y con ello incrementar la producción de miel y sus derivados", expresó.

¿Cuál es el papel de las mujeres en este programa?

Asimismo, destacó la participación activa de mujeres rurales en el programa, reafirmando el compromiso del gobierno estatal de impulsar la inclusión y la visibilidad del trabajo femenino en el campo. "Es fundamental reconocer el esfuerzo de las mujeres en las actividades rurales; ellas son pieza clave en el desarrollo del sector", agregó.