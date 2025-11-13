Plataformas digitales son ´focos de estafas´

Los delitos cibernéticos se han convertido en una modalidad frecuente en Tamaulipas para obtener dinero ilícitamente. En lo que va del año, la Guardia Estatal Cibernética ha atendido más de 3,400 reportes relacionados con amenazas , fraudes electrónicos y acoso digital, informó Javier Gerardo Galindo González , encargado del área.

El funcionario explicó que la mayoría de los casos corresponden a amenazas derivadas de aplicaciones de préstamos exprés o "monta de deudas", seguidas de fraudes en redes sociales y casos de acoso en línea.

"Aún lidera el delito de amenazas por cobranza extrajudicial a través de aplicaciones de deuda. La ciudadanía busca obtener préstamos rápidos mediante estas plataformas, muchas de las cuales no están registradas en la Condusef. Estas apps toman información del usuario, contactos y galería, y comienzan a realizar amenazas", señaló Galindo González.

Este tipo de aplicaciones contactan a familiares, amigos y otras personas registradas en los dispositivos de los usuarios, para invitarlos a pagar la deuda en nombre del titular de la cuenta.

De los más de 3,400 reportes, 950 corresponden únicamente a este tipo de amenazas y daños.

En muchos casos, los usuarios descargan aplicaciones de crédito rápido que solicitan permisos de acceso a información personal. Cuando no pueden pagar en tiempo, estas plataformas realizan cobros intimidatorios y, en ocasiones, exhiben públicamente a las víctimas.

"En segundo lugar, se ubica el fraude electrónico en todas sus modalidades. La más común, y por la que hacemos mayor énfasis, es la compra en redes sociales: el usuario deposita, pero al tratar de solicitar el artículo, lo bloquean", explicó.

El fraude digital se incrementa en temporadas de alto consumo, como el Buen Fin y el Cyber Monday, cuando los ciberdelincuentes aprovechan el aumento de transacciones en línea para clonar páginas de tiendas o crear perfiles falsos en redes sociales.

Galindo González advirtió que plataformas como Facebook Marketplace se han convertido en uno de los principales focos de estafas.

"Aunque mucha gente prefiere comprar en Marketplace de Facebook, recomendamos hacerlo de manera local, contactando directamente a los vendedores. Es arriesgado tratar con vendedores de otros estados, especialmente si piden anticipos o transferencias y sus perfiles no tienen datos verificados", resaltó.

El encargado de la Guardia Estatal Cibernética enfatizó que las redes sociales no garantizan las transacciones comerciales y que es preferible utilizar sitios con protocolos de seguridad comprobados y tarjetas digitales para realizar compras en línea.

"La red social no es un sitio seguro para compra y venta, y no garantiza la transacción. Lo ideal es comprar en plataformas seguras, que protejan tu patrimonio y ofrezcan garantías. Además, recomendamos usar una tarjeta digital para una sola compra; si se pierde la información, esa tarjeta no se puede reutilizar", indicó.

Para reportar y denunciar estas amenazas, la ciudadanía puede comunicarse a los números 834-144-3172 (WhatsApp) y 834-318-6232, extensión 165099.

"Contamos con nuestras páginas en redes sociales y un número de WhatsApp oficial, donde podemos brindar asesoría y verificar la legitimidad de las páginas de compras", afirmó.

En caso de haber sido víctima de fraude digital, la Guardia Estatal Cibernética orienta a los usuarios para recopilar la información necesaria y canalizarla ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, donde también pueden presentar la denuncia digital sin acudir directamente a las oficinas del Ministerio Público.

"Al recibir el reporte, ayudamos al usuario a recopilar los datos y a formalizar su denuncia en Fiscalía", explicó Galindo González.

El funcionario agregó que el rastreo de cuentas y movimientos financieros solo puede realizarse mediante orden judicial, una vez que la denuncia sea formalizada ante el Ministerio Público.

"Se puede rastrear, pero primero se requiere que la denuncia esté en manos del Ministerio Público. Posteriormente, el fiscal solicitará una orden al juez para investigar", puntualizó.



