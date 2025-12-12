Rescatan a secuestrados

Tras una rápida movilización, el grupo especial de la Guardia Estatal y la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, liberaron a dos masculinos que habían sido privados de la libertad en la capital del estado.

Los agentes policiacos lograron ubicar a los hombres secuestrados en una casa de seguridad que se localiza en el fraccionamiento Bambú de ciudad Victoria, Tamaulipas.

Acciones de la autoridad en Ciudad Victoria

Trascendió que las personas privadas de la libertad, tenían unas horas de haber sido "levantados" por integrantes de una célula criminal que opera en la capital del estado.

En su página oficial, la vocería de la secretaría de seguridad pública de Tamaulipas, informó que, como resultado de un operativo interinstitucional encabezado por la Guardia Estatal y la Fiscalía General de Justicia, autoridades aseguraron un domicilio en el fraccionamiento Bambú, donde se encontraban personas privadas de la libertad.

Detalles del operativo en fraccionamiento Bambú

En esta acción operativa, fueron liberadas dos personas, quienes quedaron bajo resguardo y fueron trasladadas a la Fiscalía General de Justicia para rendir su declaración y recibir la atención médica correspondiente.

Investigaciones sobre la célula criminal en Tamaulipas

En el comunicado se informa también que las instituciones continuarán con las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos de esta privación ilegal de la libertad de las dos personas.