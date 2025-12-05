Cierra Fiscalía año con solo dos sentencias

Pese a contar con una Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto y a que la extorsión, el homicidio calificado, la tortura y la trata de personas forman parte de la violencia más grave en Tamaulipas, los resultados reportados en el séptimo y último informe de Irving Barrios Mojica como fiscal general reflejan un balance limitado con dos sentencias condenatorias en un año, frente a 214 carpetas de investigación abiertas.

De acuerdo con el informe, la Fiscalía Especializada tiene como objetivo proporcionar "una justicia especializada, eficaz, efectiva y apegada a derecho que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla, fortalecer el Estado de derecho y procurar que la persona culpable no quede impune", sin embargo, en la práctica, la distancia entre la carga de trabajo y los resultados judiciales es desproporcionada.

Entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025, esa Fiscalía inició 214 carpetas de investigación por delitos considerados de alto impacto, entre ellos homicidio calificado, extorsión, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude, amenazas, lesiones dolosas, narcomenudeo y delitos cometidos por fraccionadores.

A pesar de ese volumen, únicamente se reportan dos sentencias condenatorias durante todo el periodo. Una mediante procedimiento abreviado por homicidio calificado en grado de tentativa, con una pena de cinco años y un mes de prisión, y otra en juicio oral por homicidio calificado, con una sentencia de 27 años y seis meses de prisión.

La extorsión, uno de los delitos que más afecta a la población y que forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, presenta un contraste aún más marcado, toda vez que en ese mismo periodo, la Fiscalía solicitó 21 intervenciones de comunicaciones ante el Juez de Control Federal como parte de las investigaciones por este delito.

El informe señala que estas acciones permitieron "combatir de manera eficaz y eficiente este delito, el cual forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad donde el objetivo prioritario es lograr su disminución y erradicar este flagelo que tanto daño causa a la sociedad".

No obstante, en el documento no se reporta ninguna sentencia derivada de estas investigaciones por extorsión, manifestando una efectividad real del combate de este delito.

En materia de violaciones a derechos humanos, particularmente en el delito de tortura, el balance también es limitado, pues la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Tortura reportó que del primero de noviembre de 2024 al 31 de octubre de 2025 se iniciaron 10 carpetas de investigación, todas actualmente en trámite.

Como único resultado judicial relevante, se consigna que el siete de agosto pasado se obtuvo un fallo condenatorio contra un elemento de la Guardia Estatal por el delito de tortura agravada.