Sentencian a 15 años de cárcel a hombre por robo a su patrón en Ciudad Victoria

Juan Edu "T" recibió sentencia de 15 años de prisión por el delito de robo de dependiente, además tiene que pagar más de 2.6 millones de pesos por reparación del daño, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Como parte del proceso, el agente del Ministerio Público realizó las acciones jurídicas necesarias para que fuera dictada la sentencia después de que la representación social acreditó fehacientemente la responsabilidad.

El Tribunal de Juicio Oral dictó la condena de 15 años de prisión en contra de Juan Edu "T", por el delito de robo de dependiente. Además se le impuso una multa de 15 mil 839.60 pesos y el pago de la reparación del daño por la cantidad de 2 millones, 651 mil, 623.62 pesos.