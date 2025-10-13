FGJ investiga desaparición de empresario Marco Antonio Mariño Leal

FGJ investiga desaparición de empresario Marco Antonio Mariño LealFiscalía de Justicia de Tamaulipas informó que se han realizado entrevistas para conocer cómo se dieron los hechos y dar con su paradero.
Tras el reporte de desaparición del empresario Marco Antonio Mariño Leal, se han realizado diversas entrevistas para conocer cómo se dieron los hechos y dar con su paradero, aseveró la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.
En un comunicado, informó que desde que se tuvo conocimiento del reporte de no localización de Marco Antonio Mariño Leal, el pasado 10 de octubre, la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas (FEIDDFP) inició una investigación.
"Al momento, se han realizado diversas entrevistas y se desarrollan las indagatorias para conocer cómo se dieron los hechos y dar con su paradero".
Al mismo tiempo puso en marcha acciones de búsqueda en coordinación con la Guardia Nacional, Guardia Estatal y Comisión Estatal de Búsqueda Tamaulipas.
La Fiscalía de Justicia del estado agregó que en el momento que se tenga más información se hará de conocimiento público.