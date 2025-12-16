Proyectan relevo en la Fiscalía Anticorrupción

El Congreso local prepara la convocatoria para elegir al nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).

El diputado presidente, Humberto Armando Prieto Herrera, explicó que una vez que se publique la convocatoria, los aspirantes deberán presentar su documentación, y entre en funciones a más tardar finales de enero de próximo año.

Asimismo, el Pleno aprobó este lunes la renuncia de Jesús Eduardo Govea Orozco, quien asumirá funciones como fiscal general de Justicia de Tamaulipas a partir del 16 de diciembre.

El legislador explicó que el calendario legislativo contempla una pausa administrativa derivada de las festividades de cierre de año, con el objetivo de que las personas interesadas dispongan del tiempo suficiente para reunir la documentación y cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria. Señaló además que el procedimiento será similar al aplicado en el proceso para elegir al Fiscal General, mediante el cual fue designado el propio Govea Orozco.

Prieto Herrera precisó que se trata de una convocatoria abierta y que la designación del Fiscal Anticorrupción es una atribución exclusiva del Congreso del Estado, por lo que no se tomará en cuenta al gobernador Américo Villarreal

En este proceso, las comisiones legislativas serán las encargadas de evaluar los perfiles registrados y presentar a las y los finalistas ante el Pleno, que tomará la decisión definitiva.

Durante la sesión legislativa también se dio cuenta del escrito mediante el cual el titular de la FECC comunicó su decisión de separarse del cargo.

El documento, fechado el 15 de diciembre del presente año, fue presentado ante el Pleno para su análisis y trámite correspondiente.

"Se admite la renuncia del actual titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Tamaulipas a su cargo con efectos a partir del 15 de diciembre de 2025", determinó la Meza Directiva.

Con la admisión de la renuncia y la inminente emisión de la convocatoria, el Congreso local plantea iniciar el año con la designación de un nuevo fiscal especializado.



