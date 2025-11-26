Define gobernador terna para Fiscal de Tamaulipas

El gobernador Américo Villarreal Anaya definió la terna final de la que se elegirá al próximo fiscal general de Tamaulipas, integrado por dos hombres y una mujer.

El documento fue turnado al Congreso y aprobado en la Comisión de Justicia, en la que aparecen Marisol Ivette Borja Lara, Jesús Eduardo Govea Orozco y Jesús Gilberto Alarcón Benavides.

El oficio turnado al Poder Legislativo señala que los tres perfiles cumplen con los requisitos previstos en el artículo 125 de la Constitución local y en las leyes secundarias.

Como parte del análisis, el gobierno estatal revisó documentación como actas de nacimiento, títulos profesionales, constancias de no antecedentes penales, certificaciones de no inhabilitación y la experiencia laboral de cada aspirante.

La Comisión de Justicia del Congreso programó para este miércoles 26 de noviembre las comparecencias, previo a la votación final prevista en próximo sábado 29 de noviembre al mediodía.

Las presentaciones se realizarán en la Sala de Comisiones Independencia, iniciando con Marisol Ivette Borja Lara a las 10 de la mañana; seguido de Jesús Gilberto Alarcón Benavides a las 10:40; y por último Jesús Eduardo Govea Orozco a las 11:20.

Tras las entrevistas, el Poder Legislativo deberá definir quién encabezará la Fiscalía durante los próximos siete años, iniciando sus funciones el 16 de diciembre y con vigencia al 15 de diciembre del 2032..

De acuerdo con el artículo 125 de la Constitución estatal, el procedimiento obliga a establecer una lista paritaria de al menos seis aspirantes.

En esta ocasión la relación incluía a Marisol Ivette Borja Lara, Eréndira Yesenia Saldaña Narváez, Irene Josefina Rivera Vázquez, Jesús Eduardo Govea Orozco, Jesús Gilberto Alarcón Benavides y César Alejandro Ávalos González.

Tras revisar los expedientes, el gobernador eligió a tres personas que, sostuvo, mostraron perfiles sólidos y acordes con principios de transparencia, profesionalismo, independencia y respeto a los derechos humanos.