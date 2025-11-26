Tamaulipas

Define gobernador terna para Fiscal de Tamaulipas

Los candidatos comparecerán este miércoles y el pleno decidirá al elegido
  • Por: Christian Rivera
  • 26 / Noviembre / 2025 -
El gobernador Américo Villarreal Anaya definió la terna final de la que se elegirá al próximo fiscal general de Tamaulipas, integrado por dos hombres y una mujer.

El documento fue turnado al Congreso y aprobado en la Comisión de Justicia, en la que aparecen Marisol Ivette Borja Lara, Jesús Eduardo Govea Orozco y Jesús Gilberto Alarcón Benavides.

El oficio turnado al Poder Legislativo señala que los tres perfiles cumplen con los requisitos previstos en el artículo 125 de la Constitución local y en las leyes secundarias.

Como parte del análisis, el gobierno estatal revisó documentación como actas de nacimiento, títulos profesionales, constancias de no antecedentes penales, certificaciones de no inhabilitación y la experiencia laboral de cada aspirante.

La Comisión de Justicia del Congreso programó para este miércoles 26 de noviembre las comparecencias, previo a la votación final prevista en próximo sábado 29 de noviembre al mediodía.

Las presentaciones se realizarán en la Sala de Comisiones Independencia, iniciando con Marisol Ivette Borja Lara a las 10 de la mañana; seguido de Jesús Gilberto Alarcón Benavides a las 10:40; y por último Jesús Eduardo Govea Orozco a las 11:20.

Tras las entrevistas, el Poder Legislativo deberá definir quién encabezará la Fiscalía durante los próximos siete años, iniciando sus funciones el 16 de diciembre y con vigencia al 15 de diciembre del 2032..

De acuerdo con el artículo 125 de la Constitución estatal, el procedimiento obliga a establecer una lista paritaria de al menos seis aspirantes. 

En esta ocasión la relación incluía a Marisol Ivette Borja Lara, Eréndira Yesenia Saldaña Narváez, Irene Josefina Rivera Vázquez, Jesús Eduardo Govea Orozco, Jesús Gilberto Alarcón Benavides y César Alejandro Ávalos González.

Tras revisar los expedientes, el gobernador eligió a tres personas que, sostuvo, mostraron perfiles sólidos y acordes con principios de transparencia, profesionalismo, independencia y respeto a los derechos humanos.

