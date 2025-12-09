Tamaulipas presenta Paquete Económico 2026 al Congreso del Estado

La Secretaría de Finanzas de Tamaulipas entregó al Congreso del Estado la propuesta del Paquete Económico 2026 que contempla un monto superior a los 81 mil millones de pesos.

Fue el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, quien entregó el documento al Congreso del Estado, cumpliendo en tiempo y forma con el marco constitucional que rige el proceso presupuestal.

Detalles sobre la propuesta del Paquete Económico 2026

La propuesta del Paquete Económico 2026 contempla un monto superior a los 81 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del cinco por ciento respecto al ejercicio 2025.

Ramírez González destacó que el documento mantiene una política de disciplina fiscal, no incorpora nuevos impuestos y consolida un escenario estable para el próximo año, permitiendo sostener el ritmo de inversión pública y fortalecer los programas de bienestar social.

El Paquete Económico 2026 proyecta una recaudación histórica de más de 12 mil millones de pesos, fruto de estrategias fiscales modernas orientadas a mejorar la eficiencia, fortalecer la capacidad financiera del estado y promover el cumplimiento responsable de las obligaciones ciudadanas.

Con esta acción inicia la ruta oficial para su análisis, discusión y eventual aprobación por parte del Poder Legislativo.