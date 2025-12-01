Cientos de fieles visitan la escultura Virgen de la Misericordia en El Chorrito

A pocos días de que la escultura monumental de la Virgen de la Misericordia quede terminada, cientos de fieles creyentes acuden a tocar el rostro de la imagen religiosa ubicada en el santuario El Chorrito en Tamaulipas.

La Virgen Guadalupana de la Misericordia de El Chorrito, nombrada así por la posición de sus manos, en homenaje a la original que se encuentra en la cueva de la parroquia de El Chorrito, será entregada el próximo 12 de diciembre.

La escultura está en proceso de ensamblaje, es una obra de la artista victorense Elizabeth Pesquera Caballero y será la más grande de América Latina, con 32 metros de altura.

En días recientes, Tamaulipas recibió y colocó las pupilas que recibieron la bendición del papa Papa León XIV y cientos de visitantes han acudido a observarlas de cerca y tocarlas como parte de su devoción.

Hombres y mujeres de todas las edades han atendido la invitación para apreciar la imagen del rostro antes de que sea colocado en la parte más alta de la escultura y que consolidará a El Chorrito como el santuario religioso más importante del noreste de México.

¿Qué se espera para la inauguración?

Y mientras los feligreses completan el recorrido, admiran la obra de más de 32 metros de altura que ya casi está colocada en su totalidad y se llevan el recuerdo de su visita. En los alrededores continúan las labores de desmonte del predio y se afinan detalles para el evento del día 12 de diciembre.