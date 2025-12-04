Ellos son los finalistas para el Premio Estatal del Deporte 2025

Todo está listo para la entrega del Premio Estatal del Deporte 2025, una ceremonia que se realizará el próximo 5 de diciembre a las 12:00 horas en Ciudad Victoria.

En la celebración de “Tu Talento Triunfa Tamaulipas 2025”, que se llevará a cabo en el teatro Amalia G. de Castillo Ledón, se reconocerá a las y los mejores atletas, entrenadores y promotores del deporte.

Para la entrega de los premios, se cuenta con finalistas nominados en todas las categorías, tras la deliberación del jurado calificador.

¿Quiénes son los finalistas del Premio Estatal del Deporte 2025?

En la categoría Deportista, los finalistas son: Regina Azaneth Pedraza Lerma en esgrima, Ana Carolina Martínez López y Bárbara Gabriela Ponce Vite en gimnasia rítmica, así como César Omar Vallejo Ledezma en levantamiento de pesas.

En la categoría Entrenador/a, los nominados son: Alexandru Popa en canotaje, Arnoldo Salvador Rodríguez Cano en tiro deportivo, y Citlaly Quintá Álvarez en gimnasia rítmica.

En la categoría de Fomento, Protección o Impulso al Deporte, los finalistas son: Ma. Eugenia Ramírez Hernández en deporte adaptado, Joel Rodríguez Mojica en multideporte, así como Tampico AC Funcional Fitness en functional fitness.

Dentro del rubro de Deportista Infantil, destacan Alejandro Anaya Hernández en rodeo, Yeray Elizardo Becerra García en atletismo y Carlos Antonio Saucedo García en judo. En Deportista Juvenil, compiten: Ana Paola Ureña Cardín en canotaje, Eduardo Sagastegui Becerra en judo y Ángel Eduardo García Núñez en luchas asociadas.

En la categoría de Deportista Adaptado, los finalistas son: Gabriel Alejandro Avilés González en paraatletismo, Pascual Adrián Ruíz Araujo también en paraatletismo, y Santiago Fonseca Ramírez en paranatación y tenis de mesa.

En Deportista Veterano, destacan: Cecilia Martínez Aguilera en judo, Gloria Elena Molina Cantú, en atletismo, y Marvel Anet Cienfuegos Tenorio, en boliche. En la categoría de Deportista de Deporte No Federado, los nominados son: Karla Berenice García Izaguirre en power lifting, Sonia Patricia Varela López también en power lifting, y José Manuel Hinojosa Haces en haidong gumdo.

Finalmente, en la categoría de Salón al Mérito, los finalistas son: Pedro Ramos Licon en basquetbol, Pablo Javier Ortega Salinas en béisbol, y Miguel Ramos Izquierdo en voleibol, quienes serán homenajeados por su trayectoria y aportación al deporte.