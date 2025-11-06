Vinculan a proceso a 15 personas por portación de armas en Tamaulipas

Quince personas fueron vinculadas a proceso por los delitos de portación de armas de fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y posesión de marihuana con fines de venta, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Los hombres fueron detenidos en días pasados en la carretera estatal Abasolo-Soto la Marina por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) durante recorridos de seguridad y vigilancia.

Al revisarlos, les aseguraron cuatro armas de fuego, 26 cargadores, 720 cartuchos, 100 bolsas de plástico con marihuana y un paquete cubierto de cinta que también contenía marihuana y cuatro vehículos.

Derivado de las investigaciones, se obtuvo, de un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, auto de vinculación a proceso contra: Billy "H", Pedro "A", Héctor "R", Jesús "O", Jesús "P", Ricardo "G", Jesús "R", Óscar "R", Alberto "J", Francisco "V", Juan "H", Melecio "R", Guillermo "G", Ángel "C" y Tirso "V" quienes tienen medida cautelar prisión preventiva oficiosa.

Además se autorizó dos meses para la investigación complementaria. La FGR continúa con las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los involucrados.