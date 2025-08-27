Vinculan a proceso a hombre en Tamaulipas por difusión de material ilegal de menores

Vinculan a proceso a hombre en Tamaulipas por difusión de material ilegal de menoresEl operativo se realizó en Ciudad Victoria, donde fue detenido y llevado al CEDES mientras dure el proceso.
Ciudad Victoria, Tamaulipas
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso contra un hombre identificado como Juan "R", acusado de comercializar contenido ilícito de menores a través de redes sociales.
De acuerdo con la investigación, en febrero de este año se recibió una denuncia anónima que alertaba sobre la reaparición de canales en una aplicación de mensajería donde se distribuía dicho material.
Agentes de la Policía Federal Ministerial, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, realizaron un operativo en la colonia Ampliación Miguel Alemán de Ciudad Victoria, donde se cumplimentó la orden de aprehensión.
El juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal determinó la vinculación a proceso y dictó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa en el CEDES de Ciudad Victoria.
La FGR reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar de forma anónima o presencial cualquier actividad relacionada con la explotación de menores, poniendo a disposición el número telefónico 899 921 9497 y el correo electrónico vua.tamaulipas@fgr.org.mx.