Vinculan a proceso a hombre en Tamaulipas por difusión de material ilegal de menores

Ciudad Victoria, Tamaulipas

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso contra un hombre identificado como Juan "R", acusado de comercializar contenido ilícito de menores a través de redes sociales.

De acuerdo con la investigación, en febrero de este año se recibió una denuncia anónima que alertaba sobre la reaparición de canales en una aplicación de mensajería donde se distribuía dicho material.

Agentes de la Policía Federal Ministerial, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, realizaron un operativo en la colonia Ampliación Miguel Alemán de Ciudad Victoria, donde se cumplimentó la orden de aprehensión.

El juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal determinó la vinculación a proceso y dictó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa en el CEDES de Ciudad Victoria.