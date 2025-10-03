Hombre es vinculado a proceso por abuso contra mejor de edad en Jaumave, Tamaulipas

Un hombre fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual cometido contra un menor de edad en el municipio de Jaumave, Tamaulipas, en mazo pasado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que un Juez de Control emitió su resolución tras valorar los datos de prueba que acreditan la probable responsabilidad de Ramón "M" en los hechos ocurridos el 10 de marzo de 2025, en la zona centro del municipio de Jaumave.

Por lo que el agente del Ministerio Público obtuvo la vinculación a proceso de Ramón "M". Como parte del proceso, el juzgador fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Además se impuso medida cautelar consistente en la prohibición de acercarse, convivir o comunicarse con la víctima, la ofendida y los testigos, por un lapso de dos años o el tiempo que dure el proceso.