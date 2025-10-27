Celebrarán el Festival “La Muerte, Nuestra Tradición Viva 2025” en Ciudad Victoria

Ciudad Victoria se alista para vivir una de las celebraciones más representativas de la cultura mexicana con el Festival “La Muerte, Nuestra Tradición Viva 2025”, donde las familias podrán disfrutar de una jornada llena de color, historia y tradición, con actividades que buscan mantener viva la herencia del Día de Muertos.

El evento promete ser un recorrido lleno de historia, color y cultura, en el que las familias podrán disfrutar de concursos de Catrinas, exhibición de Altares de Muertos, presentaciones artísticas y la participación de emprendedores locales que ofrecerán productos típicos de la temporada.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el festival?

El Festival “La Muerte, Nuestra Tradición Viva 2025”, que se llevará a cabo el próximo jueves 30 de octubre a las 5:30 de la tarde, en el exterior del Panteón Municipal del 0 Morelos. Además, los asistentes podrán degustar alimentos tradicionales en un ambiente festivo que celebra la identidad mexicana y el respeto por nuestras raíces.

¿Qué actividades se realizarán en el festival?

Entre las actividades destacan el recorrido “Ecos de la Historia” dentro del panteón, el concurso de Catrinas y Catrines, el concurso de Altares de Muertos, así como un programa artístico con música y danza. Además, habrá venta de productos de emprendedores locales y degustación de alimentos tradicionales, en un ambiente familiar que honra a quienes han partido y celebra la vida a través de nuestras costumbres.