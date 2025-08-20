Bajan efectividad ferias del empleo

Las ferias del empleo en Tamaulipas no han permitido emplear a las 1.5 millones de personas que se encuentran desocupadas en la entidad. Nueve de cada 10 personas que acuden a las ferias en diferentes municipios no logran colocarse en una empresa instalada en el estado. El secretario del Trabajo estatal, Luis Gerardo Illoldi Reyes, explicó que de acuerdo con los registros de los últimos años la efectividad de las ferias pasó del 6 al 14 por ciento de efectividad. Es decir, solo uno de cada 10 personas que se postulan en diferentes empresas consigue un trabajo formal.

"Actualmente contamos con cerca de un 14% de colocación, prácticamente pudimos duplicar esa capacidad", reconoció que las mejoras se deben a nuevas dinámicas de perfilamiento, preparación para entrevistas y acompañamiento a los buscadores.

De acuerdo con el último reporte de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, al corte del primer trimestre del 2025, un millón 490 mil 226 personas están desempleadas en Tamaulipas.

De ese universo, 710 mil está desocupada porque perdió su empleo o concluyó el contrato temporal celebrado con el establecimiento; 471 mil renunciaron o dejaron su centro de trabajo; 198 mi están sin trabajo porque no tienen experiencia laboral; 54 mil dijo que porque cerró o dejó un negocio propio; mientras que 56 mil están sin trabajo por "otras causas".

En números concretos, Illoldi Reyes explicó que si una feria recibe un promedio de 500 personas, únicamente unas 70 logran ser contratadas de manera inmediata.

El funcionario apuntó que, aunque nueve de cada diez solicitantes no alcanzan una plaza al término del evento, se mantiene un sistema de seguimiento que permite incrementar las cifras hasta en un 20 o 25 por ciento.

"Nosotros dentro del Servicio Nacional del Empleo les damos seguimiento a sus perfiles y a las ofertas que ya tenemos identificadas, las cruzamos y tratamos de empatar los mejores perfiles", explicó.

De los 1.5 millones de personas desempleadas, los jóvenes de entre 15 y 29 años concentran el 51 por ciento de ese universo, siendo los más afectados, lo que se traduce a 759 mil 826 en esa situación.

Le siguen los adultos jóvenes de 30 a 39 años con 340 mil desempleados; los de 40 a 49 años con 195 mil personas sin trabajo; así como los adultos de 50 a 59 años con 129 mil casos; y por último los de 60 y más con 65 mil registros.

El secretario destacó que, aunque algunas ferias se enfocan en los jóvenes o en sectores específicos como mujeres o inclusión, la convocatoria no es exclusiva para ellos, ya que las empresas necesitan de todo tipo de trabajadores.

"También están consideradas dentro de estas ferias personas de todas las edades... naturalmente los perfiles que se buscan están enfocados a personas más jóvenes, pero están abiertos a personas de todas las edades", afirmó.

vEn la jornada de este martes participaron 50 empresas que ofrecieron cerca de 880 vacantes. Illoldi Reyes adelantó que el 28 de agosto se llevará a cabo una feria en Reynosa, con enfoque en juventudes, y este viernes en Ciudad Madero se desarrollará un foro de inclusión con la misma dinámica.

Illoldi Reyes subrayó que las ferias de empleo tienen mayor impacto en los municipios fronterizos, donde se concentra el mayor activo comercial y hay una amplia industria, lo que permite contar con más vacantes.

"El mayor número de colocaciones de manera nominal siempre está en la frontera, estamos hablando particularmente de Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros, es donde mayor cantidad de colocación se da", indicó.

