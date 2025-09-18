Anuncian edición 2025 de la Feria Tamaulipas

Con un espíritu de orgullo, identidad y entusiasmo colectivo, este martes fue presentada oficialmente la Feria Tamaulipas 2025, la máxima celebración de las y los tamaulipecos, que se llevará a cabo del 16 al 27 de octubre en Ciudad Victoria, con una amplia cartelera artística, cultural, gastronómica y comercial para las familias.

En representación de la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, la presentación fue encabezada por la subsecretaria para la Pequeña y Mediana Empresa, Mariana Álvarez Quero; el subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García, y el empresario Jorge Zamacona.

"Nuestra feria es la representación viva de nuestra historia, nuestras tradiciones y cultura, construidas por generaciones de mujeres y hombres que, con su esfuerzo, han forjado el Tamaulipas que hoy conocemos y amamos," expresó Mariana Álvarez.

La edición 2025 de la Feria Tamaulipas será un espacio donde lo mejor de nuestra gente brillará. Con la participación de 43 municipios, que ofrecerán una muestra cultural durante 10 días y una muestra gastronómica en 3 días, además de la presencia de 24 dependencias estatales, organismos públicos y productores locales, la feria será un punto de encuentro que celebra nuestras raíces y fortalece el sentido de unidad de las y los tamaulipecos.

La feria contará con 40 juegos mecánicos, incluyendo 4 nuevas atracciones, y una zona comercial con más de 100 emprendedores y microempresas dentro del Pabellón "Hecho en Tamaulipas", una vitrina para la innovación, el talento local y la creatividad que florece en las distintas regiones del estado.

Asimismo, el subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García, informó que en el área ganadera se realizarán la Exposición Nacional de la raza Beefmaster, la Exposición Nacional de la raza Brangus, exposiciones de ovinos y caprinos, además de exhibiciones de maquinaria agrícola.

También se llevarán a cabo demostraciones de productos elaborados con sorgo blanco, rodeo americano, charreadas y muchas actividades más.

"El enfoque de esta feria es, además de la diversión y el esparcimiento seguro, un motor de desarrollo económico. Por eso, la participación del sector productivo, los emprendedores y las instituciones es clave en su crecimiento," resaltaron.

Durante 12 días, se realizarán actividades culturales, infantiles y recorridos escolares, reforzando la visión de una feria educativa, inclusiva y con sentido social.

Los stands de las dependencias gubernamentales ofrecerán atención directa a la ciudadanía, promoviendo programas y servicios del Gobierno del Estado alineados a los principios de bienestar y transformación impulsados por el gobernador Américo Villarreal Anaya.



